FC Eindhoven te sterk voor Jong PSV in Eindhovense derby, Helmond Sport in laatste minuut onderuit

FC Eindhoven heeft de Eindhovense derby tegen Jong PSV vrijdagavond met 1-2 gewonnen. Helmond Sport verloor in eigen huis met 0-1 van FC Volendam.

Helmond Sport-FC Volendam: 0-1

Helmond Sport leek lang één punt in eigen huis te behouden. Eerder, kort na rust, was er al een doelpunt van de Volendammers afgekeurd vanwege buitenspel. Na negentig minuten was het nog 0-0, maar in de laatste minuut van de blessuretijd werd doelman Stijn van Gassel gepasseerd door een speler van FC Volendam.