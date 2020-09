Raadslid heeft corona, Hans Smolders vindt dat de gemeenteraad dus niet bij elkaar kan komen

Zo kan het in ieder geval niet meer (archieffoto). Hans Smolders. Volgende Vorige vergroot 1/2 Zo kan het in ieder geval niet meer (archieffoto).

Omdat Peter van den Hoven van Lijst Smolders Tilburg besmet is met het coronavirus, slingert die partij de discussie aan of de gemeenteraad wel bij elkaar moet komen. De raad vergadert in een zaal in het Willem II Stadion omdat daar meer afstand gehouden kan worden, maar fractievoorzitter Hans Smolders vindt dat belachelijk: "De burgemeester neemt een onaanvaardbaar risico."

Agnes van der Straaten & Ilse Schoenmakers Geschreven door

Zaterdag werd bekend dat Van den Hoven besmet is. Als het aan B en W van Tilburg ligt kan de vergadering in het Willem II Stadion desondanks gewoon doorgaan, maar mogen raadsleden ook vanuit huis digitaal meepraten.

Volgens Hans Smolders kwam een groot deel van Tilburgse politiek kort daarvoor nog met Van den Hoven in contact. "In een klein kantoor zaten tussen de vijftien en twintig mensen bij elkaar. De rest van de dag heeft hij ook nog andere vergaderingen bijgewoond." De houding van de gemeente vindt hij daarom onacceptabel. "Nu er echt corona binnen het huis is, moet je niet de gok nemen om toch maar bij elkaar te gaan zitten."

Niet in beton gegoten

Desondanks blijft het gemeentebestuur bij het standpunt om raadsleden zelf te laten kiezen of ze naar de vergadering komen of digitaal aanhaken. "We hebben voor het zomerreces een inventarisatie bij alle fracties gemaakt. Daaruit kwamen de signalen om voor beide mogelijkheden te kiezen", legt de woordvoerder uit. Toch is die vorm volgens haar niet in beton gegoten. "We moeten met elkaar in gesprek blijven over dit onderwerp."

Veel van de overige partijen kunnen zich wél vinden in die gemengde vorm. D66 fractievoorzitter Beppie Smit: "We willen de bijeenkomst het liefst volgens alle richtlijnen door laten gaan zoals gepland. Maar wat online kan, moet ook online gedaan worden. Informatiebijeenkomsten, de raadsvergadering of alleen stemmen, dat kan allemaal online."

Noodwet

Coalitiegenoot GroenLinks staat ook positief tegenover de keuzemogelijkheid. Fractievoorzitter Evelien Kostermans: "Het is een ander verhaal als bijvoorbeeld een groot deel van de raad er niet naartoe kan komen."

Maandagavond wordt er vooral gedebatteerd in de gemeenteraad, maar volgende week maandag moet er officieel gestemd worden. In een noodwet staat dat er dan een keuze gemaakt moet worden: in den lijve of digitaal. Een mengvorm is dan niet toegestaan.