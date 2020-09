Overvaller bezorgt bakkerijmedewerkster een trauma: 'Die ogen en dat mes'

De jonge dader bedreigde de medewerkster met een mes (foto: politie). vergroot

Een medewerkster van een bakkerij aan de Hertogstraat in Tilburg heeft een flink trauma overgehouden aan een overval in maart van dit jaar. Ze vertelt maandagavond hevig geëmotioneerd over wat er op 9 maart gebeurde. "Het ergste vind ik dat ik in goed vertrouwen naar hem toe ben gelopen. En dan die ogen en dat mes voor mijn gezicht. Dat is heel heftig en angstaanjagend."

Het gaat inmiddels wat beter met de vrouw, maar als ze vertelt wat er zes maanden geleden gebeurde, raakt ze nog steeds van slag. De jonge overvaller kwam iets na elf uur 's ochtends binnen. De medewerkster dacht eerst nog dat het een nieuwe chauffeur was, maar toen zag ze dat hij een mes in zijn hand had.

De vrouw doet haar verhaal in Bureau Brabant:

De jongen liep meteen door tot achter de toonbank. De vrouw probeerde nog weg te komen, maar kon geen kant op. De overvaller pakte de vrouw hardhandig bij haar arm en duwde haar naar de kassa. Met wat briefgeld uit de kassa ging hij er snel ervandoor.

DNA-douche

Hoewel de overvaller een DNA-douche over zich heen kreeg, is hij nog niet gepakt. Een DNA-douche is een opsporingsmiddel waarbij een dader onzichtbaar gemarkeerd wordt met een vloeistof met synthetisch DNA.

Het gaat om een blanke dader van zo'n 16 jaar die accentloos Nederlands sprak. Hij was verzorgd en droeg een donkerblauwe gewatteerde jas. De medewerkster hoopt dat hij alsnog gepakt wordt. "Uiteindelijk is het natuurlijk goed afgelopen. Maar van binnen heeft hij wel een hoop schade aangericht."

