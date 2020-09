Grote politie-inzet tijdens arrestatie van verwarde man in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Veel politieagenten bij arrestatie verwarde man

De politie is maandagavond groot uitgerukt voor een 'ernstig verwarde man' in de buurt van de Gilzerbaan in Tilburg. Onder meer een arrestatieteam, politiehond en helikopter werden ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

Rebecca Seunis

De man is aangehouden. "Meerdere surveillance-eenheden, politiehond, politieheli en verschillende specialistische diensten van de politie waren nodig", schrijft de politie op Twitter.

(foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

Wat er precies voorafging aan de grote actie, is nog niet duidelijk. De politiehelikopter heeft lange tijd boven het gebied gecirkeld. De weg tussen Tilburg en Gilze-Rijen ging tijdelijk dicht vanwege de actie.