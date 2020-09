Van Hooijdonk-soap bij NAC duurt nog even voort: vertrek Sydney nog steeds onzeker

Sydney van Hooijdonk (foto: Orange Pictures). vergroot

Er komt voorlopig nog geen einde aan de soap rondom Sydney van Hooijdonk bij NAC. De spits mag transfervrij weg bij de Bredase club, maar was maandagavond als invaller tegen FC Den Bosch met twee goals matchwinnaar. Hij verving bij NAC debutant Mario Bilate die al na negen minuten met een hamstringblessure afhaakte. De vraag is of NAC Van Hooijdonk alsnog laat gaan of dat de liefde weer opbloeit.

Ronald Strater Geschreven door

Het rommelt al een tijdje rondom NAC-spits Sydney van Hooijdonk, maar voor de wedstrijd tegen FC Den Bosch leek de status van Sydney van Hooijdonk duidelijk. De aanvaller mocht van NAC uitkijken naar een andere werkgever en de Bredase club zou, ondanks een doorlopend contract van nog een jaar, geen transfersom verlangen. Maar zaken zijn wellicht veranderlijk nu NAC aanvaller Mario Bilate moet missen en Sydney zelf de heldenrol op zich nam en zijn voeten liet spreken.

"De situatie is nu waarschijnlijk anders", beaamt NAC-coach Maurice Steijn voor wie Van Hooijdonk überhaupt niet hoefde te vertrekken. "Maar als wij de afspraak gemaakt hebben dat hij transfervrij weg mag, moet je die respecteren."

Wachten op privacy instellingen...

Sydney van Hooijdonk heeft een andere lezing over de gebeurtenissen. Hij wil er eigenlijk weinig over kwijt, maar kan zich ook weer niet op de lippen bijten. "Ik hoor gisteren een interview met de trainer die zegt dat ik niet bij wil tekenen en dat het dan ophoudt", zo vertelt de jonge spits. "Maar het is helemaal niet zo dat ik weg wil bij NAC en dat ik mijn contract niet wil verlengen. Ik ben blij met mijn doelpunten en hoor wel wat de directeur en mijn management er morgen van maken."

Wachten op privacy instellingen...

Mario Bilate kreeg maandag weinig mee van de soap rond Van Hooijdonk en NAC, waar wellicht toch een opening is om samen door te gaan. De spits. die afgelopen week overkwam van RKC Waalwijk, beleefde een vreselijk debuut. Al na negen minuten moest hij met een hamstringblessure het veld verlaten. "Het is een rampscenario, ik voel me bijna schuldig", zo zegt Bilate, die dus werd vervangen door Sydney van Hooijdonk.

Wachten op privacy instellingen...