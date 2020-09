Automobilisten scheuren op A16 voorbij wegwerkzaamheden: rijbewijs kwijt

De politie hield een snelheidscontrole (foto: Twitter Team Verkeer Zeeland-West-Brabant, @TeamVerkeerZWB) vergroot

Een automobilist is maandagnacht in Etten-Leur zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A16 veel te hard reed terwijl daar aan de weg werd gewerkt. De man reed 130 waar vanwege de wegwerkzaamheden zeventig kilometer per uur was toegestaan. Na een achtervolging stopte de automobilist uiteindelijk in Etten-Leur. Daar ging hij er echter alsnog vandoor tijdens het wachten op de uitslag van een speekseltest.

Sandra Kagie Geschreven door

Agenten hielden een snelheidscontrole op de A16 toen de man voorbij snelde. Het volgteken van de politie negeerde hij en hij schoot via knooppunt Princeville nog net de A58 op. In Etten-Leur, waar hij zijn auto aan de kant zette, vorderden agenten zijn rijbewijs in.

Tijdens het wachten op de uitslag van de speekseltest besloot de man vervolgens alsnog de benen te nemen.



Zijn rijbewijs is de automobilist kwijt en hij moet een cursus Verantwoord Rijgedrag In Het Verkeer bij het CBR volgens, zo laat de politie weten.

Engelsman ook het haasje

Bij de controle raakte ook een Engelsman zijn rijbewijs kwijt. Hij reed met met een snelheid van 127 kilometer per uur voorbij de wegwerkzaamheden.