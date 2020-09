Coronanieuws: Den Haag klaar voor sobere, maar unieke Prinsjesdag

De Grote Kerk in Den Haag is klaar voor een unieke Prinsjesdag in coronatijd (foto: ANP / Sem van der Wal) vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

06.00 Unieke Prinsjesdag

Geen bonte parade van hoedjes, geen koningspaar in een koets naar het Binnenhof en geen drommen mensen op straat om een glimp van alle festiviteiten op te vangen. Door de coronacrisis is Prinsjesdag in 2020 een unieke editie, met een minder uitbundig programma en een alternatieve locatie voor de troonrede, niet de Ridderzaal, maar de Grote kerk.

Om de coronamaatregelen in acht te kunnen nemen, moest het programma flink worden omgegooid. Op de derde dinsdag van september is het normaal een drukte van belang in Den Haag, maar dit jaar heeft de gemeente iedereen opgeroepen niet naar Den Haag te komen.

05.20 Aantal coronapatiënten in Duitsland stijgt verder

Meer mensen in Duitsland zijn in het afgelopen etmaal positief getest op corona dan in het etmaal daarvoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM, meldt dinsdagochtend dat er nog eens 1407 coronapatiënten bij zijn gekomen. Maandag meldde het RKI 927 nieuwe besmettingsgevallen.

03.00 Later vandaag de wekelijkse cijfers van het RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt later vandaag weer bekend hoe het coronavirus in Nederland zich ontwikkelt. Het is al wel duidelijk dat het aantal nieuwe positief geteste personen afgelopen week is toegenomen. De sterkste stijgingen zijn volgens het RIVM te zien in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar.

Rond 16.00 uur meldt het gezondheidsinstituut hoeveel positieve coronatests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de afgelopen week zijn gemeld door de regionale gezondheidsdiensten. Maandag meldde het RIVM 1300 nieuwe besmettingen op één dag.

00.00 Historisch laag aantal buitenlandse vakanties

Het aantal Nederlanders op vakantie in het buitenland was in het tweede kwartaal van 2020 historisch laag, met in april en mei een daling van 98 procent ten opzichte van 2019. Ook in eigen land werd er minder vakantie gevierd dan normaal door de intelligente lockdown, maar dat herstelde gedurende het tweede kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het vakantieonderzoek.