Zo warm was het nog nooit op 15 september: dagrecord aan diggelen met 31,9 graden in Gilze-Rijen

Foto: Henk Voermans vergroot

Het is vandaag warmer dan ooit gemeten op 15 september in onze provincie. Om tien over halftwaalf was het zover. In Gilze-Rijen werd op dat moment een temperatuur gemeten van 31,9 graden. Hoger dan het record tot nu toe van 30,3 graden in Volkel, vandaag precies vier jaar geleden. Het landelijke dagrecord tot nu toe was 31,4 graden. Ook dat is met deze temperatuur dus gesneuveld.

Sandra Kagie Geschreven door

De hoogst gemeten temperaturen op de Brabantse weerstations op 15 september waren tot vandaag:

Eindhoven: 29,8 graden

Volkel: 30,3: graden

Gilze-Rijen: 29,7

Woensdrecht: 28,6

(Bron: Weerplaza)

Deze temperaturen werden allemaal gemeten op 15 september 2016. Net buiten onze provincie, in Arcen in Limburg, was er op dat moment zelfs sprake van een regionale hittegolf. Daar werd toen de hoogste temperatuur ooit in Nederland op 15 september gemeten: 31,4 graden.

Bij weervrouw Diana Woei van Weerplaza bestond dinsdagochtend al geen twijfel over het vestigen van nieuwe dagrecords. "Die gaan er sowieso komen", zei ze stellig.