Harley Davidson vliegt in brand tijdens het rijden in Nuenen

Op de Soeterbeekseweg in Nuenen vloog dinsdagochtend een Harley Davidson in brand tijdens het rijden. De bestuurder verklaarde tegenover de politie dat er plotseling benzine uit de motor spoot.

De man vertelde dat hij de brandstof tegen zijn been voelde sproeien en zette zijn machine meteen aan de kant. De Harley stond al snel in lichterlaaie, waardoor er tussen de weilanden bij Nuenen een dikke rookwolk te zien was.