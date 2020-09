Memphis Depay vertrekt naar Barcelona, dit elftal aan PSV'ers speelde ook voor de Spanjaarden

Foto: Omroep Brabant vergroot

Er is sprake van een opvallende (bloed)lijn tussen PSV en Barcelona. Memphis Depay wordt de twaalfde speler die voor beide clubs gaat uitkomen. De transfer van Depay waar 30 miljoen euro mee is gemoeid levert PSV ongeveer een miljoen op. Al zal het gewin aan prestige in Eindhoven als belangrijker worden gezien.

Het is een mooi elftal dat gemaakt kan worden met spelers die zowel bij PSV als Barcelona onder contract stonden. Voorin is het zelfs dringen. Romario en Ronaldo lijken onbetwistbaar. Dan rest de keuze tussen Depay en Kluivert. Die valt voor nu uit in het voordeel van de nieuwste Barcelonaspeler.

In het doel (een uitzondering want Hesp keepte niet bij PSV. Hij was daar wel lang keeperstrainer):

Ruud Hesp: PSV 2013-2020, Barcelona 1997-2000

Verdediging

Ronald Koeman: PSV 1986-1989 (speler), 2006-2007 (trainer), Barcelona 1989-1995

Georghe Popescu: PSV 1990-1994, Barcelona 1995-1997

Boudewijn Zenden: PSV 1994-1998, Barcelona 1998-2001

Michael Reiziger: PSV 2005-2007, Barcelona 1997-2004

Middenveld

Mark van Bommel: PSV 1999-2005, 2012-2013 (speller), 2018-2019 (trainer), Barcelona 2005-2006

Phillip Cocu: PSV 1995-1998, 2004-2007 (speler), 2009-2018 (trainer), Barcelona 1998-2004

Ibrahim Afellay: PSV 2004-2011, 2019-2020, Barcelona 2011-2012

Aanval

Romario: PSV 1988-1993, Barcelona 1993-1995

Ronaldo: PSV 1994-1996, Barcelona 1996-1997

Patrick Kluivert: PSV 2006-2007, Barcelona 1998-2004

Memphis Depay: 2006-2015, Barcelona 2020- ?

Overigens is Bobby Robson trainer geweest van zowel PSV als Barcelona. De Engelsman die in 2009 overleed werd met PSV twee keer kampioen (1991 en 1992). Dat lukte met Barcelona niet. Wel won hij de Europa Cup 2 en de beker met Barcelona.

Spelers die bij PSV en Barcelona hebben gespeeld (foto: Omroep Brabant). vergroot