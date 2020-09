Willem II voegt nog een Duitser toe aan selectie: John Yeboah tekent voor drie jaar

Na de Duitsers Kwasi Wriedt, Derrick Köhn, Görkem Saglam en Mats Köhlert heeft Willem II de Duitse aanvaller John Yeboah aan de selectie toegevoegd. De 20-jarige aanvaller speelde vorig seizoen op huurbasis bij VVV-Venlo, waar hij in achttien duels één keer scoorde. Yeboah reist met Willem II mee naar Luxemburg waar woensdag de Europa Cup-wedstrijd tegen Progrès Niederkorn is.

Yeboah tekent voor drie jaar in Tilburg. Hij speelde sinds 2015 in de jeugdopleiding van Vfl Wolfsburg. In het seizoen 2018-2019 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht en kwam hij in twee Bundesligawedstrijden en een bekerwedstrijd in actie.