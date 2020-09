De peren van John gaan de hele wereld over en in China lusten ze er wel pap van

In China zijn ze dol op de peren van John Verkooijen (foto: Rob Bartol). vergroot

“In China hebben ze wel peren, maar niet van die lekkere als wij.” Op het familiebedrijf Verkooijen in Waalwijk is het momenteel alle hens aan dek. Met man en macht wordt de perenoogst van 2020 binnengehaald. “Kwalitatief een goed jaar”, zegt John Verkooijen. Van de totale oogst gaat 90 procent naar het buitenland. “Onze peren liggen straks in een winkel in Sjanghai.”

“Om perfect op smaak te komen gaan de peren na het plukken eerst vier weken in de koeling”, vertelt Verkooijen. “Als ze voor China zijn bestemd, gaan ze op transport in een gekoelde container. Ze zijn dan vier tot zes weken onderweg.” Het bijzondere is dat de peren voor de Chinese markt volgens het zogenaamde China Protocol, worden gekweekt. “Tot in detail worden dan alle handelingen vastgelegd, die met onze peren te maken hebben.”

John laat zien hoe ze de 'Chinese' peren in Waalwijk oogsten:

Minder dan vorig jaar

Over het algemeen komen er dit jaar minder appels en peren van de bomen. “Dat geldt zeker voor de appels, maar daar was vorig jaar sprake van een topjaar. Iets minder opbrengst ook bij de peren, maar wel van een goede kwaliteit.” Van de weersomstandigheden in het seizoen 2020 wordt John Verkooijen niet warm of koud. “Het was een goede Hollandse zomer, waar van alles in zat.”

Het bedrijf bij Waalwijk heeft een oppervlakte van 42 hectare. Ook de komende weken worden daar drie verschillende soorten peren geplukt.