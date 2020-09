Kabinet trekt twee miljoen uit voor designmuseum Eindhoven

Het Evoluon in Eindhoven (foto: Jeroen Komen). vergroot

Het designmuseum of Future Lab in Eindhoven krijgt de komende vier jaar in totaal twee miljoen euro van het kabinet. Dat heeft cultuurminister Ingrid van Engelshoven bekend gemaakt op Prinsjesdag.

Jan de Vries Geschreven door

Gemeente Eindhoven en de provincie betalen mee aan een nationaal designmuseum - tegenwoordig Future Lab genoemd - en volgens de Eindhovense burgemeester John Jorritsma is de bijdrage van het kabinet een belangrijk fundament om het plan verder uit te bouwen.

Evoluon

Waar het designmuseum fysiek moet komen is overigens nog een vraag. Het Evoluon wordt door iedereen als de meest logische plek genoemd. Maar dat is in particuliere handen en de vraag is de eigenaren het willen.

Eerder werd er al tien miljoen euro voor zo’n museum voor design en techniek beschikbaar gesteld uit de uit de zogenoemde regio-envelop voor de ontwikkeling van Brainport. Het onderhoud van een nationaal designmuseum wordt geschat op zes miljoen euro per jaar.

Volgens Jorritsma kan het museum een nationale of internationale uitstraling krijgen.