Auto zwaar beschadigd na botsing met tractor in Made

Op de Sluizeweg in Made is dinsdagmiddag rond halfvijf een auto tegen een trekker gereden. De auto raakte zwaar beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

De bestuurder van de trekker reed net een weiland uit, maar zag de auto over het hoofd. Een aanrijding was vervolgens onvermijdelijk. De weg werd even afgesloten maar is inmiddels weer vrij voor het verkeer.