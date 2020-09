Zo genoot de Piushaven van de warmste septemberdag ooit

Genieten aan de Piushaven in Tilburg vergroot

Het was dinsdag de warmste septemberdag ooit. Het werd uiteindelijk 35,1 graden in Gilze-Rijen. Een paar kilometer verderop maakten mensen er aan de Piushaven in Tilburg het beste van. Zij genoten volop van de zon. "Het voelt als een extra vakantiedag."

Job Willemse Geschreven door

Ondanks dat de vakantie voor de meeste Brabanders er al lang en breed op zit, gingen er toch nog aardig wat mensen op uit. Met de hitte van 35 graden was insmeren opnieuw zeer belangrijk en er werd ook de nodige verkoeling gezocht. Zo ook aan de Piushaven in Tilburg.

Bekijk hieronder in de video hoe de bloedhitte dinsdag werd beleefd in Tilburg:

