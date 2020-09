Zware mishandeling en ontvoering in Helmond: justitie eist vier jaar cel

Archieffoto: SQ Vision. vergroot

De man die een andere man begin maart ernstig zou hebben mishandeld en ontvoerd in Helmond, moet als het aan justitie ligt vier jaar de cel in. Een andere verdachte in de zaak verdient vrijspraak, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Ron Vorstermans Geschreven door

Op 9 maart werd het slachtoffer op de Astronautenlaan mishandeld. Het slachtoffer was toen in de woning van de hoofdverdachte.

De mishandelde man gaf later aan dat hij daar was omdat hij een afspraak had met de andere man. Hij zei dat hij ‘de zaak al niet vertrouwde’. Een dag eerder zou hij door de verdachte zijn bedreigd.

Ontvoerd en mishandeld

Dat vermoeden bleek terecht. Het slachtoffer werd niet alleen mishandeld, maar na de mishandeling in de kofferbak van een auto gestopt. Hij is vervolgens naar een loods in de buurt gebracht, waar hij verder werd toegetakeld.

In de buurt van de Albert Heijn XL, twee uur na de afspraak, werd het slachtoffer uit de auto gegooid. De man, die werd gevonden door een voorbijganger, moest in het ziekenhuis worden behandeld aan botbreuken, interne bloedingen, een klaplong en wonden in zijn gezicht.

Volgens justitie ontkent de hoofdverdachte, maar klopt de verklaring van het slachtoffer. De andere man is eigenaar van de loods, maar volgens justitie ontbreekt er bewijs dat hij betrokken was bij de mishandeling en de ontvoering.

