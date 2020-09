Wachten op privacy instellingen... Foto: Gabor Heeres/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto door brand verwoest in Oss, buurtbewoners brengen tweede auto in veiligheid

In het Perenhof in Oss is dinsdagnacht een auto door brand verwoest. Bij de brandweer kwam rond kwart voor twee de melding binnen van de brandende auto. Kort daarna hadden brandweerlieden het vuur onder controle. De auto mag als verloren worden beschouwd.

Buurtbewoners brachten een van de twee auto’s die naast het brandende auto stonden in veiligheid. Een tweede auto raakte wel beschadigd door de vlammen.

Meerdere autobranden

De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie onderzoekt de brand. Via sociale media en Burgernet verspreidde de politie een getuigenoproep.

vergroot

Enkele maanden geleden werd Oss geteisterd door meerdere autobranden. De laatste tijd zijn er geen nieuwe autobranden meer gemeld. Of een verband is met de eerdere branden is niet bekendgemaakt.