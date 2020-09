Opnieuw coronabesmetting bij nertsenbedrijf, nu bij fokkerij in Haps

Bij een nertsenbedrijf in Haps is een coronabesmetting vastgesteld. Het bedrijf telt ongeveer vijfduizend moederdieren, melden de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport woensdag.

De besmetting kwam aan het licht door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. Het bedrijf in Haps wordt zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal zijn nu 53 van de ongeveer 128 nertsenhouderijen in Nederland besmet verklaard. Het gaat om 42 nertsenfokkerijen in Brabant en 11 bedrijven buiten onze provincie.