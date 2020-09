Heemhuus gaat tegen de vlakte in Sint Anthonis: 'Het gemeentehuis heeft een geweldige kelder'

De heemkundevereniging in Sint Anthonis is nu zelf ontheemd. vergroot

Het 'Heemhuus' is niet te missen. Het karakteristieke pandje in de Breestraat in Sint Anthonis valt extra op door de ietwat bijzondere kleuren. Een herinnering aan de tijd dat ook de jongerenvereniging in het pand huisde. Maar het pand gaat aan het einde van het jaar tegen de vlakte om ruimte te maken voor een uitvalsweg naar een nieuwe woonwijk. De Heemkundekring staat dan op straat. "De gemeente heeft geen idee hoe belangrijk dit is."

Sinds 2008 mag de heemkundevereniging gebruik maken van het pandje aan de Breestraat. Onder voorbehoud, want dat ze er uiteindelijk een keer uit zouden moeten, dat wisten de leden wel. Harry van Heijster, meewerkend voorman van de vereniging, was dan ook niet verbaasd over de mededeling dat ze moeten vertrekken, maar vooral over de manier waarop.

"We werden ontboden op het gemeentehuis. De burgemeester moest de brief met mededeling zelf nog openmaken", zegt Van Heijster. Hij lacht er een beetje om. "Ik ben jaren wethouder geweest in de gemeente en ik weet nog dat je over het algemeen nou niet echt een goede beurt maakte als je tijdens de vergadering de stukken nog moest openen."

"Onze leden zijn oude mensen, maar ook jongeren van een jaar of twintig."

De burgemeester liet tot vreugde van de vrijwilligers overigens wel weten de heemkundevereniging te 'waarderen'.

Volgens Van Heijster is het van cruciaal belang om de archieven van de heemkundevereniging goed te bewaren. "We hebben natuurlijk een stoffig imago, maar het is echt bijzonder om het verleden te bewaren en te kijken wat er leeft in het dorp." En dat het leeft, blijkt wel uit het feit dat de vereniging maar liefst 109 actieve leden heeft. "Oude mensen, maar ook jongeren van een jaar of twintig."

Er staan grote veranderingen op het programma voor Sint Anthonis. In 2022 gaat de gemeente op in een nieuwe gemeente, Land van Cuijk. Juist daarom moet het archief met zorg worden bewaard. "De verantwoordelijk wethouder zei dat we misschien eens moesten kijken naar een gezamenlijke aanpak met de andere heemkundekringen. Daaruit blijkt maar weer dat de gemeente juist niet weet wat de heemkundevereniging doet. Je moet juist de eigen geschiedenis goed in kaart blijven brengen."

Maar waar moet de vereniging nu heen? Volgens van Heijster zijn er mogelijkheden genoeg. Al is het jammer dat de gemeente zelf niet met een alternatief is gekomen. "Er staan flink wat panden leeg. Ook hier hebben we te maken met een teruglopend winkelbestand. En het gemeentehuis staat over een tijd natuurlijk leeg. Een geweldige kelder voor ons archief!"

"Ik noem onze subsidie stiekem de jaarlijkse belediging."

Maar met een kelder is de vereniging er nog niet. Zo’n 6 keer per jaar is er een ledenbijeenkomst waar verhalen verteld worden over de geschiedenis van Sint Anthonis. En minstens 1 keer per jaar wordt er een tentoonstelling georganiseerd, soms in samenwerking met andere verenigingen. Het nieuwe pand moet daar dus ook geschikt voor zijn.

En niet geheel onbelangrijk: het mag niet te veel kosten. Want de subsidiekraan voor de vereniging stroomt niet, maar drupt. "Ik noem het stiekem de jaarlijkse belediging", zegt Van Heijster. "145 euro subsidie per jaar voor een vereniging mat 109 leden... Daar maken we overigens een prachtig krantje voor." Hij lacht. "Weet je wat, we noemen het een magazine."