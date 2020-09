Scooterrijder scheurt over de stoep en knalt hard op tuinhek

Even snel op je slippers en met ontbloot bovenlijf een boodschap doen op de scooter. Negen van de tien keer gaat dat goed, maar juist die ene keer op de kruising van de Noorderstraat en de Krommestraat in St. Willebrord ging het faliekant mis.

Op dit filmpje is te zien dat de man met flinke snelheid over het trottoir rijdt en zijn scooter niet meer in bedwang heeft. De man gaat onderuit en landt daarna op de punten van een tuinhek. Hij schreeuwt het uit van de pijn. Een toegesnelde buurtbewoner belt 112.