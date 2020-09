Vrachtwagen en auto vliegen in brand na botsing in Eindhoven

1/2 Vrachtwagen en auto vliegen in brand na botsing, gewonde naar het ziekenhuis

Een vrachtwagen en een auto zijn woensdag in brand gevlogen nadat ze tegen elkaar waren gebotst in Eindhoven. Bij het ongeluk raakte de bestuurder van de auto gewond.

Het ongeluk gebeurde op de de Anthony Fokkerweg bij het Novotel. Net nadat het slachtoffer in de ambulance was gelegd vlogen de wrakken van het ongeluk in brand.