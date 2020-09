Spoorrail van voor de Tweede Wereldoorlog gevonden bij rioleringswerk in Odiliapeel

De oude spoorlijn werd gevonden bij de Oudedijk (foto: San Maton). vergroot

Tijdens werkzaamheden in Odiliapeel in de gemeente Uden stuitte Selten Aannemingsbedrijf plotseling op een oude spoorrail. Na wat onderzoek van archeologe Hanneke van Alphen bleek dat de spoorlijn vlak voor de Tweede Wereldoorlog is gemaakt. "Het komt niet vaak voordat we zoiets vinden", zegt Van Alphen.

Selten Aannemingsbedrijf startte eind augustus met rioleringswerkzaamheden op het kruispunt Oudedijk-Beukenlaan. De oude rails werd vrijdag gevonden op de Oudedijk, een stukje voorbij het kruispunt. "We moesten daar de diepte in, dus daardoor vonden we opeens die rail", vertelt Dôt Selten, directeur van het aannemingsbedrijf.

"Je moet denken aan een mini-stoomtreintje dat erop reed."

De vondst kwam niet geheel onverwacht. "Dit is de oudste straat in Odiliapeel. De wat oudere bewoners zeiden al dat ze het vermoeden hadden dat we wel wat tegen zouden komen", zegt Selten. Er werd dus extra voorzichtig gegraven.

De oude rail voordat hij uit de grond werd geplaatst (Foto: Hanneke van Alphen).

Het bedrijf heeft na de vondst de Archeologische Vereniging Kempen en Peelland ingeseind. Amateurarcheoloog Van Alphen ging direct naar de Oudedijk om te kijken. Al snel werd duidelijk dat de spoorrail uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog komt. "We hadden al gegevens van dat op deze plek vroeger een spoorlijntje heeft gelegen om munitie te vervoeren", vertelt Van Alphen. Het precieze jaartal waarin het werd gebouwd is niet duidelijk.

De rail is voor de Tweede Wereldoorlog aangelegd om bouwmateriaal en munitie te kunnen vervoeren naar de vliegbasis in Volkel. "In Odiliapeel heeft een loods gestaan waarin bouwmateriaal en munitie werd opgeslagen. Vanuit daar werd alles vervoerd. Je moet denken aan een mini-stoomtreintje dat erop reed, met daarachter de spullen. De rail heeft verder geen functie."

"Een rail van 5,5 meter is behoorlijk wat om ergens tentoon te stellen."

Nadat Van Alphen naar de rail had gekeken, moest ze snel een plan bedenken. "We moesten hem eerst veiligstellen. Met het aannemingsbedrijf had ik afgesproken dat hij nog even in de grond mocht blijven liggen. Dinsdagochtend hebben we hem uiteindelijk uit de grond gehaald en op de stoep neergelegd."



Ondertussen moest alvast worden gezocht naar een plek waar de oude rail kon worden neergelegd. "Je wilt hem wel kunnen laten zien aan het publiek. Maar het is een stuk van 5,5 meter lang. Dat is behoorlijk wat om ergens tentoon te stellen", zegt Van Alphen.

De rail is uiteindelijk overgedragen aan de Traditiekamer Typhoon. Dat is een ruimte op de vliegbasis in Volkel waar vondsten van tijdens en na de Tweede Wereldoorlog worden tentoongesteld. De rail wordt binnenkort opgehaald en komt daar dan te liggen.

Het aannemingsbedrijf gaat komende tijd nog verder met werkzaamheden in de Oudedijk en verwacht daar nog veel meer rail te vinden. Volgens Van Alphen gaat daar niets meer mee gebeuren. "Het zou kunnen dat de hele lengte nog onder de straat ligt, als dat niet in het verleden al is verwijderd. Maar daar gaan we niks mee doen. Dat past ook niet in de Traditiekamer", zegt Van Alphen.