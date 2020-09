Man (60) geslagen en gestoken tijdens ontvoering op de A16, vier verdachten opgepakt

Politieagenten waren dinsdagmiddag op de A16 bij toeval getuige van een ontvoering. Het slachtoffer, een 60-jarige man uit Bergen op Zoom, was door vier mannen mishandeld, gestoken en meegenomen.

In de auto zaten vijf mannen, waarvan de 60-jarige man uit Bergen op Zoom aangaf Nederlands te spreken. Hij werd uit het voertuig gehaald om zijn verhaal te doen.

De man vertelde dat hij door het viertal was mishandeld. De mannen, in de leeftijd van 24 tot en met 51 jaar, hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Zij werden meegenomen naar het bureau.