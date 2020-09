Willem II deed in Luxemburg wat het moest doen: 'Je mag zo'n tegenstander niet onderschatten'

Groepsfoto na de ruime zege in de Europa League (foto: OrangePictures). vergroot

De laatste keer dat Willem II een Europese wedstrijd won was in 1998. Althans, dat was de laatste tot het laatste fluitsignaal in Luxemburg woensdagavond. Willem II won in de voorronde van de Europa League met 0-5 van Progrès Niederkorn. De blijdschap na afloop was groot bij spelers, trainer en fans.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Supporters mochten niet in het stadion. Dat weerhield ze er niet van om toch naar Luxemburg af te reizen. Toen de spelersbussen bij het stadion aankwamen, werden er fakkels afgestoken en liederen gezongen. En dat was ook zo toen de spelers het veld opkwamen voor de wedstrijd. En tijdens het duel werd er vanaf een berg gezongen.

De aanwezigheid van de supporters maakte indruk op spelers en trainer:

Wachten op privacy instellingen...

De steun van de fans was fijn, maar vanuit de spelers en staf was er zelf ook al genoeg wil om te winnen. "Er stond een hoop op het spel, we namen dit echt serieus", zei Ché Nunnely na afloop. Hij stond met een grote glimlach de pers te woord, mede door het feit dat hij een doelpunt had gemaakt. "Een Europese goal, dat is toch speciaal."

"Het is goed dat we veel scoren, je maakt het jezelf makkelijk. We zijn door naar de volgende ronde, dit is een mooie avond."

"We zijn heel goed aan de wedstrijd begonnen."

Trainer Adrie Koster hamerde er wel op dat zijn spelers de kleine Luxemburgse club niet moesten onderschatten. "Je kan bij Europese wedstrijden niets aan het toeval overlaten. Ze hebben zich niet voor niets gekwalificeerd. Ze hadden ook al een tegenstander uitgeschakeld en hebben de nodige ervaring. Je mag zo'n tegenstander niet onderschatten. En dat hebben we niet gedaan. We zijn heel goed aan de wedstrijd begonnen. Uiteindelijk ga je met 3-0 de rust in, dan weet je dat zo'n wedstrijd gespeeld is."

"Het was natuurlijk wel een beetje de valkuil", geeft Freek Heerkens toe. "Zij die zich zwaar in de underdogrol praten, wij die als favoriet het juiste antwoord moeten geven. Nou, dat hebben we vandaag laten zien."

"Niemand wil in dit soort wedstrijden gewisseld worden."

Voor de trainer gaat de focus nu meteen op de competitie. Want zondag wacht de tweede wedstrijd in dit Eredivisieseizoen. En na de nederlaag in en tegen Heerenveen moet Willem II aan de bak. Daarom was de ruime Europese zege ook extra lekker. Voor het vertrouwen, maar ook om spelers rust te geven. "Dat is lekker. Je weet dat je in korte tijd veel wedstrijden moet spelen. Wat dat betreft is het een momentje om bepaalde spelers rust te geven."

Middenvelder Pol Llonch werd ook naar de kant gehaald. Hij was daar niet blij mee. Hoofdschuddend ging hij van het veld en toen hij op de tribune ging zitten gooide hij uit frustratie zijn vest nog een keer weg. Koster ziet daar het positieve van in. "Niemand wil in dit soort wedstrijden gewisseld worden, dat is goed. Maar soms is het beter om wel wat rust te pakken."