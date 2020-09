Illegale fabriek voor waterpijptabak ontdekt in schuur in Dongen

De illegale tabaksfabriek werd ontdekt in een schuur in Dongen (foto: Facebook politie Dongen). vergroot

In een schuur aan de Asterstraat in Dongen is een illegale tabaksfabriek ontdekt. Dat maakte de politie donderdagochtend bekend. Een buurtbewoner had de politie gewaarschuwd.

In de schuur stonden blauwe vaten, staafmixers en plastic bakken met een roodachtig vloeistof erin. Er werd waterpijptabak geproduceerd.

Douane

De zaak is overgedragen aan de douane. Die heeft 358 kilo tabak in beslag genomen.

