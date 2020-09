Dode vrouw gevonden in Reusel, waarschijnlijk slachtoffer van ongeval

De politie bij het huis in Reusel (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

In Reusel is donderdagmiddag een dode vrouw gevonden. De vrouw lag in de achtertuin van haar huis op de Groeneweg. Waarschijnlijk is de vrouw door een valpartij om het leven gekomen.

Iets voor halfeen werd een reanimatie gemeld op de Groeneweg. Een paar minuten later werd de oproep voor een ambulance weer ingetrokken.

De politie gaat niet uit van een misdrijf. De buurvrouw zag het slachtoffer liggen en heeft de politie gewaarschuwd.