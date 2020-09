Motorrijders opgepakt die over de A16 scheurden en filmbeelden op social media plaatsten

De politie heeft woensdagochtend twee mannen aangehouden voor het racen over de A16. De mannen legden het traject tussen Breda en Rotterdam af in minder dan tien minuten. Beelden daarvan waren te zien op social media.

270 kilometer per uur

Uit het onderzoek bleek dat de drie motorrijders ongeveer 270 kilometer per uur reden, terwijl op de A16 overdag maar 100 kilometer per uur is toegestaan. De waaghalzen haalden bovendien met 260 kilometer per uur rechts in en gingen met 190 kilometer per uur tussen twee auto's door. "Met dit soort snelheden en weggedrag is de kans op een dodelijk ongeval zeer groot", aldus de politie. "Dit gedrag is onacceptabel."