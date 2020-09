11 dodelijke aanvallen van wolven in Brabant in drie maanden tijd

Een wolf vergroot

Twee wolven hebben in drie maanden tijd elf keer dodelijk toegeslagen bij schapen en kalveren in Brabant. Eén wolf heeft Brabant inmiddels verlaten en de andere wolf lijkt op de Strabrechtse Heide voorgoed zijn thuis te hebben gevonden. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van onderzoeksbureau Bij12.

Tussen 22 mei en 16 juli sloeg een van de mannetjeswolven drie keer toe ten westen van Den Bosch. "Dit is dezelfde wolf die eerder in het jaar in Heusden de gemoederen flink heeft beziggehouden", legt Christian Jansen van Bij12 uit. "Hij lijkt nu ons land definitief te hebben verlaten. Hij is via België richting Duitsland vertrokken."

De andere Brabantse wolf is uit Frankrijk afkomstig en lijkt voorgoed zijn nieuwe thuis te hebben gevonden op de Strabrechtse Heide. Met het traceren van dna-sporen op de gedode dieren is gebleken dat deze wolf recentelijk acht keer bij boeren in de regio heeft toegeslagen. Dat deed hij bij vee in Heeze, Maarheeze en Sterksel.

Groot territorium

De meest recente aanval lijkt van afgelopen maandag te zijn. Toen werden er drie schapen gedood in Someren. Bij12 onderzoekt nog of de wolf verantwoordelijk is geweest. "Van de 32 gevallen in heel Nederland bleken er acht van een hond te zijn geweest en zes van een vos. Met die opties houden we ook altijd rekening. We gaan er in Zuidoost-Brabant wel vanuit dat de wolf zich hier genesteld heeft."

Dat de ene wolf zijn biezen heeft gepakt en de andere in onze provincie blijft, kan Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging wel verklaren. "Een wolf gaat na het eerste levensjaar op zoek naar een territorium. Dat moet 200 tot 300 vierkante kilometer groot zijn, met genoeg wild om op te jagen."

Schokbestendig

En die zoektocht is voor een van de beesten geëindigd ten zuidoosten van Eindhoven. "We moeten dus weer leren samenleven met de wolf in Brabant", adviseert Lelieveld. "Daar zijn we samen met de provincie en boeren mee bezig. Naar voorbeeld van het succes in Gelderland."

Zo lopen er elf wolven op de Veluwe, maar is meer dan de helft van alle recente aanvallen in Nederland afkomstig van die ene wolf in Brabant. "In Gelderland zijn de boeren inmiddels goed voorbereid op aanvallen. Met sterkere hekken en dichter schokdraad. Vaak denken boeren dat hun omheining goed afgeschermd is, maar wanneer een wolf met zijn hoofd onder een schokdraad kan komen, is hij binnen. De schok op zijn rug neemt hij dan voor lief."

Vier kilo vlees

Wanneer de wolf doorheeft dat een weide echt niet kan binnendringen, leert hij het af”, zo legt Lelieveld uit. “Een wolf heeft de schapen verder ook niet nodig. De doodgebeten dieren zijn dan ook vrijwel nooit aangevreten. Het doodbijten is een prooidierinstinct dat bij zowel honden als wolven aangewakkerd kan worden. Voor de drie tot vier kilo vlees die een wolf per dag eet, zijn de reeën en zwijnen in het bos voldoende."

Momenteel zwerft er dus naar alle waarschijnlijkheid één wolf door Brabant en een stuk over de grens in Limburg. Dat kunnen er in de toekomst meer worden, zo waarschuwt Lelieveld alvast. "Wanneer deze mannetjeswolf een partner vindt, ontstaat er een roedel. Ook kunnen de jonge wolven van de Veluwe op andere plekken in de provincie terechtkomen. Brabant kent meer plekken die uitermate geschikt zijn, zeker aan de grens met België."

