Breakdance op de landingsbaan van Eindhoven Airport, met dank aan de coronacrisis

Een breakdancer op de landingsbaan. vergroot

Je kunt er niet omheen als je bij Eindhoven Airport bent. Vlakbij de ingang zijn drie enorme vitrines geplaatst met daarin kunst uit de eigen stad. Met een opvallende deelnemer: The Ruggeds. Het is een Eindhovense breakdancegroep die de hele wereld over reist en eerder ooit wereldkampioen werd. Ze dompelden zich onder in verf en dansten daarna op de landingsbaan van de luchthaven.

De vitrines zijn donderdagmiddag onthuld, met een dansshow van The Ruggeds. Het maken van deze vorm van kunst was een ongewone klus voor de dansers die te zien zijn in diverse dansshows, commercials en videoclips van onder meer Justin Bieber. Op de grond lag plaatmateriaal dat na de dansbewegingen onder de verfspetters kwam te zitten.

Miljoenen mensen kunnen het werk bekijken. Een publiek dat geen kaartje voor een tentoonstelling koopt en toch hun werk kan zien. “Het is spannend en supertof ook dat zoveel mensen dit gaan zien”, zegt Niek Traa van The Ruggeds.

De breakdancers op de landingsbaan van Eindhoven Airport:

Wachten op privacy instellingen...

De Eindhovense kunstenaar Tijs Rooijakkers ging met de platen vol verfspetters aan de slag. “Het is een soort laminaat. Ik bewerk het door het te verhitten”. De platen werden gevormd in golfbewegingen en die zijn te zien in een vitrine. De reizigers zien er van alles in.

Reizigers reageren op de kunstwerken:

Wachten op privacy instellingen...

“Dit is wel een cadeautje om hier te mogen exposeren. Op een plek waar heel veel internationals binnenkomen.”

De kunst wordt elk half jaar gewisseld en moet afkomstig zijn van kunstenaars uit de regio. "We geven jong creatief talent de mogelijkheid om zich te laten zien. Mensen die hier landen moeten ervaren dat ze in een regio zijn die wat te bieden heeft", zegt directeur Roel Hellemons.

Hij wil dat dit een visitekaartje voor de regio wordt. "Het moet een waardige entree voor de regio zijn. We willen dingen laten zien die de regio bijzonder maken. Naast techniek, design en kennis is dat ook kunst."

Een van de vitrines bij Eindhoven Airport. vergroot