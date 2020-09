PSV is klaar voor de eerste thuiswedstrijd in coronatijd en zo gaat dat in zijn werk

Het Philips Stadion is zaterdag weer (deels) gevuld met fans (foto: OrangePictures). vergroot

Voor het eerst sinds 1 maart speelt PSV zaterdag weer een officiële wedstrijd in het Philips Stadion. En dat ook nog eens met publiek. Er zullen zo’n 6500 PSV-fans bij de confrontatie met FC Emmen zijn, maar waar moeten die supporters allemaal op letten?

Ron Verkerk laat zien hoe een stadionbezoek er in coronatijd uitziet:

Het zijn drukke tijden geweest voor Ron Verkerk, de manager wedstrijdzaken van PSV. “Je bent constant bezig om te zoeken naar mogelijkheden om het stadion zo toegankelijk mogelijk te maken rekening houdend met de maatregelen van het RIVM", stelt Verkerk. "We hebben als het ware het stadion opnieuw moeten inrichten, passend bij onder meer de anderhalve meter afstand.”

Waar moeten de fans zaterdagavond rekening mee houden:

Ze moeten thuis al een gezondheidscheck invullen en meenemen.

In het stadion moeten ze natuurlijk de anderhalve meter afstand houden.

Tijdens de wedstrijd worden de fans verzocht om zo veel mogelijk op hun plek te blijven zitten.

Ze kunnen natuurlijk wel een biertje te halen of naar de wc gaan.

PSV verwacht ondanks alle maatregelen niet direct problemen zoals opstoppingen bij het in- en uitgaan van het stadion. "Normaal zitten er zo'n 35.000 mensen op de tribune. Dat is nu dus een heel stuk minder. De fans zijn ook nog eens gelijkmatig verdeeld over de vakken. Tijdens de oefenwedstrijden hebben we daar geen problemen mee gehad."

Brainport-armbandje

PSV gaat ook nog verder testen met het zogeheten Brainport-armbandje. De bandjes registreren bij welke andere bandjes ze een aantal keren op korte afstand zijn geweest. Iemand die besmet is en een armbandje heeft, geeft het nummer door aan de GGD. Via een FM-radiosignaal bereikt die melding de bandjes bij wie de supporter dicht in de buurt is geweest. Deze mensen kunnen zich dan laten testen.

Bij PSV-Vitesse in de voorbereiding werd er op kleine schaal getest, komende zaterdag zullen 500 PSV-fans het bandje dragen. "De eerste test is goed bevallen en we zijn nu benieuwd naar de volgende test", zegt Verkerk. "Als dit dan ook weer goed gaat, kunnen we gaan kijken naar grotere groepen. We kunnen via dit bandje een goed beeld krijgen waar het virus zich binnen het stadion heeft bevonden en wie er dichtbij zaten."