Agent Quinten vindt bijzonder pistool van topnazi Ernst Röhm

Foto: Thijs Rooimans. vergroot

Voor politieman Quinten is het dagelijkse kost om ingenomen en gevonden wapens te onderzoeken. Hij werkt namelijk bij de afdeling wapens, munitie en explosieven. Hij zag al heel wat wapens voorbijkomen, maar één exemplaar was wel heel bijzonder. "Het pistool was ooit van de Duitse topnazi Ernst Röhm", vertelde hij in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

Een collega van Quinten had het pistool aangemeld voor nader onderzoek. "Ik zag meteen dat het een bijzonder wapen was. Op het zakpistool stond het logo van de Sturm Abteilung (SA). De loop was versierd met eikenbladeren. Verder stonden er het jaartal 1933, de tekst 'Oberster SA-Führer' en de handtekening van Röhm op."

Toen gingen bij Quinten alarmbellen rinkelen. Het pistool was van het merk Sauer und Sohn. "Het wapen was in die tijd populair. Een goed wapen ook." Röhm was een vertrouweling van Hitler, maar wilde zich niet onderwerpen aan diens gezag. De SA-Führer werd in 1934 door de nazi's gedood. Voor Quinten was het duidelijk: "Dit moet het wapen van Röhm zijn geweest."

Hij vermoedt dat er nog een tweede exemplaar in omloop is. "Waarschijnlijk is dat destijds aan een goede vriend van Röhm cadeau gedaan." Het originele wapen is inmiddels naar het Nationaal Militair Museum gebracht waar het aan de collectie is toegevoegd. Quinten: "Ik krijg weleens vaker bijzondere wapens uit de oorlog onder ogen, maar dit was wel een heel extreem gevalletje."