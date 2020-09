Robert vindt met zijn metaaldetector een speerpunt van duizenden jaren oud

Robert Staal met zijn metaaldetector. De speerpunt met 2 euro munt ter schaalvergelijking (foto: Robert Staal). Volgende Vorige vergroot 1/2 Robert Staal met zijn metaaldetector.

Robert Staal uit Best had een flinke dosis beginnersgeluk met zijn recent gekochte metaaldetector. Slechts drie weken na het begin van zijn nieuwe hobby vond hij een 2000 tot 3000 jaar oude schat: een speerpunt uit de bronstijd.

De 39-jarige Robert verwachtte maandag met wat geluk wat muntjes, kogels en granaatscherven uit de Tweede Wereldoorlog te vinden in een akkertje langs het spoor bij Best. Tot zijn verbazing zat er ook een zeldzaam voorwerp uit de tijd van de Romeinen bij. "Het zat maar tien centimeter onder de grond. Ik had geen idee wat zou kunnen zijn. Ik stond er niet eens bij stil dat het wel eens duizenden jaren oud zou kunnen zijn.”

Staal deelde zijn bronzen vondst op Facebook, waarna enkele mensen hem vertelden wat die mysterieuze punt was. De volgende dag ging hij langs bij het Oertijdmuseum in Boxtel om er een expert naar te laten kijken.

En een bijzondere vangst was het zeker, zo verzekert directeur René Fraaije. "We hebben een hotspot waar mensen hun vondst naartoe kunnen brengen. Daar komt één of twee keer per jaar iemand langs. Bronzen pijlpunten hebben we nog niet zo veel. Slechts drie hebben we er in de buurt van Boxtel gevonden."

Robert brengt zijn punt binnenkort naar een archeoloog van de provincie. Die kan onderzoeken hoe het wapen destijds is gebruikt. "Het lijkt op de punt van een speer, maar het zou ook van een grote pijl kunnen zijn geweest", legt Fraaije uit. "Het is in ieder geval nog in zeer goede staat. Waarschijnlijk heeft het lang in kleigrond gelegen en is het pas later dichter bij de oppervlakte gekomen."

Staal is de volgende dag nog een keer met z’n metaaldetector over de akker gewandeld, maar dat leverde helaas niks op. ‘’Ik ga het nog wel een keer proberen. Dan vraag ik aan de boer of ik toestemming heb om een stuk over zijn terrein te lopen.” Volgens Fraaije is er namelijk een kans dat er nog meer voorwerpen schuil liggen in de grond. ‘’Zeker als de speer onderdeel was van een graf.’’

Staal wil de speerpunt uitlenen aan het museum zodat iedereen die kan zien. Tot grote vreugde van de directeur: "Het is mooi dat we steeds bewuster worden van de historische waarde van sommige vondsten. Vroeger eindigden deze voorwerpen vaak in de kliko. Er werd toen niet zo veel om gegeven, doodzonde."