Gewapende overval op Primera in Eindhoven, dader dreigt met mes

De Primera in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven is donderdagmiddag rond vijf uur overvallen door twee mannen. Een van de daders dreigde met een groot mes. Het tweetal sloeg daarna op de vlucht.

Rebecca Seunis Geschreven door

Er is een Burgernetbericht met signalement van de daders verspreid. Een van de daders droeg een grijze capuchontrui en een zwarte broek. Hij had een Jumbo-tas bij zich en een groot mes op zak.

De tweede dader droeg een blauwe hoodie en is met de fiets. De politie waarschuwt om zelf geen actie te ondernemen. Het is onduidelijk of de mannen iets buit hebben gemaakt.

