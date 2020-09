Verwarring en irritatie over het niet doorgaan van onderzoek naar foute oorlogsburgemeester

Burgemeester Egbert Lichtenberg. vergroot

Het besluit van het NIOD om geen onderzoek te gaan doen naar het oorlogsverleden van de toenmalige Woudrichemse burgemeester Van der Lely, roept her en der vragen en irritatie op. Ook bij de onderzoekers, die in het voorjaar de gedragingen van burgemeester Van der Lely in oorlogstijd naar buiten brachten. “Een wat slappe houding van een instituut waar al veel belastinggeld in gaat”, vindt onderzoeker Bert van Straten.

Rob Bartol Geschreven door

Het NIOD is het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena had het NIOD gevraagd om naar de affaire te kijken. Hij zegt het jammer te vinden dat het instituut geen capaciteit heeft voor zo’n onderzoek.

De onderzoekers Bert van Straten en Raoul Nijst vragen zich in reactie daarop af of de gemeente Altena wel de juiste onderzoeksvraag heeft neergelegd bij het NIOD. Anders gezegd: heeft de gemeente Altena wel haar best gedaan om het NIOD te overtuigen van zo’n onderzoek?

“Uiteindelijk zal het gemeentebestuur zelf een afweging moeten maken en een gemotiveerd besluit moeten nemen op basis van onze bevindingen: dat gaat het NIOD niet voor ze doen. Daar hebben wij de burgemeester in een gesprek uitdrukkelijk op gewezen”, aldus de onderzoekers Van Straten en Nijst.

Burgemeester Lichtenberg reageert op het niet doorgaan van het NIOD-onderzoek en de kritische vragen van de onderzoekers:

Wachten op privacy instellingen...

Het NIOD laat de gemeente Altena niet helemaal aan haar lot over. De gemeente krijgt van de instantie informatie met verwijzingen naar literatuur om gedragingen van de oorlogsburgemeester te kunnen duiden. De onderzoekers reageren geprikkeld op die houding.

“Bij ons onderzoek naar Van der Lely hebben we gebruik gemaakt van diverse bronnen, waaronder literatuur over het betreffend onderwerp. We zullen het college daar nogmaals op wijzen.”

"College van Altena: neem je verantwoordelijkheid en doe je huiswerk"

Tot slot verwijzen de onderzoekers Van Straten en Nijst naar het handelen van burgemeester Tjalma in Hoogeveen tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Die heeft op een vergelijkbare manier omgegaan met zijn Joodse burgers.” De gemeenteraad van Hoogeveen besloot na onderzoek van het NIOD het ereburgerschap van de burgemeester in te trekken.

“Als laatste willen wij het gemeentebestuur van Altena herinneren aan het besluit van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Werkendam die nu bij Altena hoort. Die nam in 2011 unaniem afstand van de oorlogsburgemeester van Werkendam. De burgemeester kocht in 1943 de woning van de Joodse familie De Vries van een Duitse rooforganisatie, vrijwel meteen na hun deportatie naar Sobibor waar ze ook zijn vermoord", vertellen de onderzoekers, gevolgd door een oproep: "College van Altena: het kan dus wel, neem je verantwoordelijkheid en doe je huiswerk. "

LEES OOK: