Na rel op internet wordt fotoproject 'Destroy my Face' weggehaald

Stapels met stukken foto bij het weghalen van het kunstproject (foto: Raoul Cartens). vergroot

Het fotoproject 'Destroy my Face' in de Bredase skatehal is een week na de opening alweer verdwenen. Na een storm van kritiek werden de enorme foto's van vrouwengezichten donderdag van de vloer getrokken. Tegenstanders vonden dat het kunstwerk aanzette tot vrouwenhaat en startten een online petitie, die internationale steun kreeg. Zelfs belangrijke sponsors dreigden om de geldkraan dicht te draaien en daarom werd het project vroegtijdig stopgezet.

Op de zestig enorme afbeeldingen stonden fictieve vrouwen die plastische chirurgie hadden ondergaan. De wieltjes van de skaters moesten hun gelaat gaan tekenen, of verminken, waardoor er een interactief kunstwerk zou ontstaan.

Verbaasd

Het fotoproject van kunstenaar Erik Kessels is onderdeel van festival BredaPhoto. Festivaldirecteur Fleur van Muiswinkel is verbaasd over de kritiek: "Dit is pertinent niet bedoeld om aan te zetten tot vrouwenhaat. Dit werk gaat over de maakbaarheid van de samenleving, cosmetische chirurgie en wat het met mensen doet."

Van Muiswinkel vindt het jammer dat de tegenstanders gelijk een petitie zijn gestart, zonder eerst met de organisatie in gesprek te gaan. "Heel veel commotie, maar geen mogelijkheid om eerst de discussie te voeren." Ook nu de foto's worden weggehaald wil de directeur nog steeds met de tegenstanders in gesprek.

In de video zie je hoe het kunstwerk wordt weggehaald:

Wachten op privacy instellingen...

Snippers

Vrijwilligers van BredaPhoto zijn druk in de weer met verfbranders en plamuurmessen om de geplakte foto's van de vloer te verwijderen. De snippers plastic hopen zich op tot kleine bergjes. Het is nog onduidelijk wat ermee gaat gebeuren. Er wordt nog gedacht aan een nieuwe, misschien ludieke, bestemming.

Ook Rinse Staal van skatehal Pier 15 is druk in de weer met het lostrekken van de foto's. Hij is geschrokken van de enorme heisa rond het fotoproject. "Dit voelt niet erg fijn. We hebben aardig wat slapeloze nachtjes gehad. Het is geëscaleerd, zonder dat de tegenstanders en voorstanders met elkaar in discussie zijn gegaan", licht Staal toe.

Sponsors

Pier 15 had eigenlijk geen andere keuze omdat zelfs sponsors - zoals een Amerikaanse kledingmerk dat populair is onder skaters - dreigden uit te stappen. "De druk werd erg groot en alles wat we hier doen met skaters en merken kwam op het spel te staan", aldus Staal.