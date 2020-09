PSV raakt Sam Lammers kwijt aan Atalanta Bergamo

Sam Lammers vertrekt bij PSV. De spits heeft zijn gewenste droomtransfer naar Atalanta Bergamo te pakken.

De transfer hing al een week in de lucht. Lammers had zijn zinnen op een avontuur bij Atalanta gezet, terwijl PSV er op rekende dat de spits zijn contract in Eindhoven zou verlengen. De vertrekwens van Lammers was daarom een onaangename verrassing.