Waalwijk pompt 10 miljoen euro in nieuw schoenenmuseum: ‘Het wordt geen klassieke kijkdoos’

De gemeente Waalwijk heeft tien miljoen euro vrijgemaakt voor de bouw van een nieuw schoenenmuseum. Het museum komt in het oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Waalwijk.

De gemeente verwacht dat de bouw eind van dit jaar kan beginnen. De eerste bezoekers in het nieuwe museum lopen naar verwachting eind 2021 door het museum.

Verrijking

De gemeente ziet de komst van het nieuwe museum als een verrijking voor de binnenstad. Waalwijk staat bekend als de stad van schoenen en leer. “Hier hebben we de afgelopen twee jaar keihard voor gewerkt. Dit museum gaat niet alleen bezoekers uit de regio trekken. Het nieuwe schoenenmuseum is voor iedereen die schoenen draag interessant om te bezoeken. We kunnen aan de slag”, zegt wethouder John van den Hoven.