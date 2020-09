Wel of geen carnaval in jouw stad of dorp? Bekijk het in ons overzicht

Hoe gaat carnaval er uitzien? vergroot

Door het coronavirus is het niet duidelijk hoe carnaval gevierd wordt. Sommige carnavalsorganisaties hebben al besloten dat activiteiten rond de elfde van de elfde of carnaval 2021 niet doorgaan. Omroep Brabant zet alles op een rij zodat jij weet wat er wel of niet gebeurt in jouw stad of dorp. Deze kaart wordt voortdurend bijgewerkt.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Houd ons dus op de hoogte. Is in jouw stad of dorp al bekend wat er wel of niet doorgaat? Mail ons via [email protected]. We verwerken die informatie dan in ons overzicht

Dit zijn de gemeenten waarover we nu al informatie hebben ontvangen:

