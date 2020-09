Molen verkocht aan Amerika? In Vinkel bouwen ze dan gewoon een nieuwe

De Zwaan is terug in Vinkel. Molenaar Hans kan eindelijk aan de slag. Volgende Vorige vergroot 1/2 De Zwaan is terug in Vinkel.

Een gloednieuwe molen zie je niet vaak. Toch durfden ze het in Vinkel aan om er een te bouwen. Ze hadden ruim vijftig jaar terug molen De Zwaan, maar die werd gekocht door een Amerikaan. Sindsdien staat hij in Michigan op een park in het Amerikaanse Holland. Hoe graag de Vinkelnaren de molen ook terug wilden, dat ging niet gebeuren. Dus was een nieuwe bouwen de enige optie en nu is hij klaar.

Dat Vinkel geen molen meer had, zat de dorpsbewoners dwars. Tien jaar terug opperden een aantal vrienden aan de bar om de molen terug te halen. Ze belden naar Michigan, om te vragen of de molen terug kon komen. Daar trapten de Amerikanen, die jaarlijks ruim twintig duizend bezoekers op hun park ontvangen, niet in. Daarom zat er maar één ding op: een replica van de molen bouwen.

Zo staat de molen erbij in Amerika:

Het plan was er dus, maar zonder geld geen molen. Zes jaar geleden werd een kringloopwinkel begonnen die spullen ging verkopen voor de molen. Samen met donaties kwam het geld beetje bij beetje binnen. De Vinkelnaren werden steeds enthousiaster en het idee dat de molen écht terug kon komen begon te leven.

Daardoor werkten door de jaren heen ook een hele hoop vrijwilligers mee aan het project, in totaal zo'n 230. Metselen, stuken, timmeren: alles werd door de dorpsgenoten zelf gedaan. Alleen het aandrijfsysteem en de kap werden door molenmakers gemaakt. Een van die vrijwilligers is Hans Kappen, wekelijks stak hij zo'n vijf uur in de bouw. "Aan alles wat je ziet dat van hout is, heb ik getimmerd", vertelt hij trots. Hij werd zo enthousiast dat hij zich zelfs op liet leiden tot molenaar.

Hans vertelt waarom hij molenaar werd:

Dat de molen een hoop graan gaat malen is zeker, maar er is meer. Onder de molen zit horeca die een leer-werkplek is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder zijn er een expositieruimte, bakkerij en gezellige ruimtes die het karakter van vroeger terugbrengen. Vrijwilligster Ineke Pennings straalt als ze laat zien hoe alles geworden is. "We zijn echt supertrots."