PSV en Willem II wacht zware klus om hoofdtoernooi van de Europa League te halen

De groepsfase van de Europa League halen, wordt voor PSV en Willem II een zware klus. Allereerst moeten beide teams komende donderdag de derde ronde overleven. De loting vrijdagmiddag heeft uitgewezen dat PSV daarna weer een uitwedstrijd heeft tegen waarschijnlijk Rosenborg. Willem II wacht na de derde ronde een thuiswedstrijd tegen mogelijk Galatasaray.

Voor Willem II is dit het programma:

PSV is al bekend met Rosenborg. In de groepsfase speelde PSV ruim een jaar geleden twee keer tegen de Noorse club. In Noorwegen werd het 1-4, thuis kwam PSV niet verder dan 1-1.