PSV heeft begrip voor Sam Lammers die kiest voor Atalanta Bergamo: ‘Een logische transfer’

Sam Lammers staat op het punt om zijn contract in Italië bij Atalanta Bergamo te ondertekenen. PSV heeft Lammers de vrijheid gegeven om tot een akkoord met de Italianen te komen. De 23-jarige spits komt bij Atalanta terecht in een team dat een walhalla is voor spitsen. “Atalanta is niet zomaar bij hem uitgekomen.”

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest rondom Sam Lammers. De spits uit Goirle leek samen met Donyell Malen het spitsenduo van PSV te gaan vormen dit seizoen. Volgens verschillende media, hadden PSV en Lammers ook al een mondeling akkoord over de verlenging van zijn aflopende contract. Iets waar trainer Roger Schmidt blij mee was, want hij gaf vorige week nog aan de spits graag te behouden.

Toch vertrekt Lammers nu naar Italië, waar hij gaat spelen voor Atalanta Bergamo, de nummer drie van de Serie A. “Een logische stap als je het mij vraagt”, zegt Emile Schelvis, die het Italiaanse voetbal nauwgezet volgt. “Atalanta is een fantastische club die de laatste jaren een gigantische ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ze spelen daar super aanvallend en hebben daardoor ook de meeste doelpunten in de Serie A gemaakt afgelopen seizoen”, doelt Schelvis op de 98 gemaakte goals.

“We zijn in Nederland ook wel een beetje naïef door te denken dat een mondeling akkoord in de voetballerij bindend is”, stelt Geert Brusselers, die Sam Lammers in de A1 onder zijn hoede had. Brusselers had verwacht dat Lammers de eerste spits van PSV zou worden, maar ziet zijn pupil nu dus vertrekken na 27 wedstrijden in PSV1.

“Ik weet natuurlijk niet zeker of er al een mondeling akkoord lag tussen PSV en Lammers, maar als dat zo is, dan herken ik Lammers er niet in dat hij niet zijn woord houdt”, vervolgt Brusselers. “Maar aan de andere kant is dit ook wel een hele mooie transfer voor hem. We hebben Atalanta afgelopen seizoen allemaal wel zien voetballen. Dat is een genot om naar te kijken. Aanvallend ook vooral, en dat past goed bij Lammers.”

"Sam Lammers heeft genoeg kwaliteit om te slagen bij Atalanta Bergamo."

Lammers komt bij Atalanta terecht in een aanval met twee spitsen. “En dat is eigenlijk het enige opvallende van de transfer”, zegt Schelvis. “Want Atalanta heeft op dit moment nog alle spitsen die ze vorig jaar ook hadden. Maar gezien de zorgvuldigheid waarmee Atalanta de laatste jaren spelers heeft gehaald, geloof ik er wel in dat Lammers echt als versterking wordt gezien. Atalanta is niet zomaar bij hem uitgekomen. Die hebben er alles aan gedaan om alles te weten te komen over hem.”

Waar Brusselers eerst de overtuiging had dat Lammers eerste spits van PSV zou worden, is de oud-trainer nu wat minder uitgesproken. "Je moet ook wat geluk hebben in het buitenland om te slagen", zegt hij. "Ik geloof wel heilig in de kwaliteiten van Lammers. Hij is doelgericht, ontzettend technisch en ook nog eens tweebenig. Hij heeft genoeg kwaliteit om daar te slagen."

