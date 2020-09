Inbreker bij voetbalclub maakt alleen een vest buit: 'Maar kijk eens naar die schade'

De deur werd opengebroken met een koevoet (foto: Bart Meesters). vergroot

Bij voetbalclub VV Helvoirt werd donderdagnacht voor de tweede keer in een half jaar tijd ingebroken. Voor de dader was het een strooptocht zonder veel succes: het enige wat hij buitmaakte was een groen vest en hij is haarscherp te zien op camerabeelden.

Een half jaar geleden werd er al eens een speciale trekker gestolen waarmee kunstgras geborsteld werd. Donderdagnacht tegen vier uur was het weer raak. Bestuursvoorzitter Arjan van den Hoven werd wakker gebeld door de beveiliging, omdat het alarm op de voetbalclub af ging.

‘’We balen allemaal ontzettend dat dit is gebeurd."

‘'Ik ben samen met de rest van het bestuur meteen naar de club gekomen’’, vertelt hij. ‘’We balen allemaal ontzettend dat dit is gebeurd. Vooral als je kijkt naar de schade die weer hersteld moet worden.’’

De onbekende inbreker kwam het terrein op door een gat in het hek naast de ingang te knippen. Met een koevoet wist hij een van de toegangsdeuren van het sportcomplex te forceren. En misschien had de man het fris, want op camerabeelden is te zien hoe hij een groen vest van de kapstok grist en aantrekt.

Volgens Arjan is de man erg doelgericht te werk gegaan. ‘’Hij was uit op geld en heeft bij de bar flink lopen zoeken. Daar heeft hij van alles opengetrokken en overhoop gehaald. Gelukkig wordt er veel met pinbetalingen gewerkt en laten we ’s nachts niet zomaar geld achter.’’

Na nog geen twee minuten binnen te zijn geweest, vertrok de inbreker weer. Toen de politie aankwam, was er geen spoor meer van de man te bekennen. Dankzij de vele camera’s hebben ze wel een goed en duidelijk beeld van de man. Het zou gaan om een blanke man met een spijkerbroek, groen vest en zwart shirt. Hij droeg tijdens de inbraak een pet en heeft een baardje. De man ging ervandoor met een koevoet, een hamer en een grote witte boodschappentas.

