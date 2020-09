Fietser (87) overleden die in Luyksgestel tegen auto reed

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

De 87-jarige fietser die donderdag in Luyksgestel op een auto botste, is vrijdag in het ziekenhuis in Tilburg overleden. Dat laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde in de Dorpstraat. Daarna werd de zwaargewonde fietser met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie laat weten dat het ongeluk donderdag gebeurde doordat de fietser de tegemoetkomende auto niet aan zag komen. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De voorruit van de wagen was zwaar beschadigd.

