Ongeluk met auto's en vrachtwagens op de A4 bij Hoogerheide, de weg is weer vrij

Op de snelweg A4 is vrijdagmiddag rond halfvier bij Hoogerheide een ongeluk gebeurd. Bij het ongeluk waren meerdere auto's en vrachtwagens betrokken.

De bestuurders en de inzittenden werden door ambulancemedewerkers nagekeken. Bij het ongeluk was ook een motorrijder betrokken. Hij is gewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend.