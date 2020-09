Foto: politie vergroot

Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Bij sommige autobestuurders is dat anders. Een autobestuurder is zaterdagmiddag op de N261 bij Waalwijk aan de kant gezet. Hij reed voor de vijfde keer in twee jaar tijd zonder rijbewijs.

Malini Witlox Geschreven door

De auto is in beslag genomen en en zal verbeurd worden verklaard, zegt de politie.

