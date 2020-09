SC Cambuur komt in Oss niet verder dan een punt

TOP Oss heeft in eigen huis gelijkgespeeld tegen SC Cambuur. De Friezen moesten door een fel TOP Oss genoegen nemen met een punt. Het werd 2-2.

TOP Oss nam al in de zevende minuut de leiding via Olivier Rommen, maar na een doelpunt van Ragnar Oratmangoen en een benutte strafschop van Robert Mühren ging Cambuur toch met een voorsprong de rust in.