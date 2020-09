Eran Zahavi is de nieuwe spits van PSV: 'Echte goalgetter'

Eran Zahavi in actie tegen Toni Kroos (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft de opvolger van Sam Lammers binnen. De 33-jarige Eran Zahavi versterkt het team van Roger Schmidt. "Eran is een echte goalgetter met een geweldig trackrecord en voegt ervaring aan onze jonge selectie toe", legt technisch manager John de Jong uit.

Job Willemse Geschreven door

Zahavi is een Israëlische spits die transfervrij overkomt van Guangzhou in China. Roger Schmidt kent Zahavi uit de tijd dat hij coach was in het Aziatische land. “Ik heb hem daar toen zien spelen, hij was één van de beste buitenlandse spelers in de Chinese competitie”, zei Schmidt vrijdagmiddag tijdens de persconferentie. Inmiddels is de spits geland, gekeurd en heeft hij een tweejarig contract getekend in Eindhoven.

De cijfers van Zahavi liegen er niet om. De spits heeft in zijn loopbaan de doelpunten aaneen geregen. In vier jaar tijd in China maakte Zahavi 103 doelpunten in 117 duels. Eerder speelde hij in zijn geboorteland bij Maccabi Tel Aviv en ook daar was hij op dreef: 157 wedstrijden en 122 doelpunten.

'Voor mij een geweldige kans'

“Ik heb een geweldige tijd gehad in China, maar ik wil nog één keer in Europa laten zien wat ik kan”, leg de 54-voudig Israëlisch international uit. “PSV is voor mij een geweldige kans. Spelen om de prijzen en aanvallend voetbal. Er ligt hier een mooie uitdaging en ik kijk er naar uit om in Nederland te voetballen.”

PSV verhuurde eerder deze transferwindow Ritsu Doan aan het Duitse Arminia Bielefeld en Sam Lammers heeft van de clubleiding de ruimte gekregen om zijn transfer naar Atalanta Bergamo af te ronden. Technisch manager John de Jong wijst erop dat PSV een heel druk seizoen staat te wachten, met hopelijk veel internationale wedstrijden. "Een brede selectie met meerdere opties is absoluut noodzakelijk om onze doelstellingen te bereiken. Wij hebben een aantal heel goede, maar ook nog steeds erg jonge aanvallers."

Doelpuntenmachine

In Israël wordt Zahavi vanwege al die goals omschreven als een doelpuntenmachine. Hij blinkt niet uit als snelheidsduivel of als dribbelaar, maar staat als spits altijd op de goede plek en heeft een neusje voor de goal. Zahavi blijkt niet direct een aanspeelpunt te zijn. Hij zou als schaduwspits het best tot zijn recht komen, wat in het systeem van Roger Schmidt bij PSV een optie zou kunnen zijn.

PSV hoopt de komende dagen alle benodigde formaliteiten af te ronden, zodat Zahavi zo snel mogelijk bij de wedstrijdselectie kan aansluiten.