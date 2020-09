Net gekochte auto vliegt in brand bij eerste rit, moeder en dochtertje komen met schrik vrij

Foto: Remco de Ruijter vergroot

Ze hadden de tweedehands aangeschafte auto pas twee dagen in bezit en hoopten er nog jaren plezier van te hebben. Maar na één rit is het alweer gedaan. Ter hoogte van Oud Gastel vloog zaterdagavond de Peugeot in brand.

Malini Witlox Geschreven door

De eerste rit was meteen de laatste, de auto is onherstelbaar beschadigd en door een berger afgevoerd. In de auto zat een moeder met haar dochter.

Nadat het dochtertje een traumabeer van de hulpverleners kreeg, is ze samen met haar moeder opgehaald door haar vader.

Het wegdek (A17) is door de brand beschadigd, zaterdagavond wordt nog met spoed een hersteloperatie uitgevoerd. Daarom is de oprit dicht en ook is er maar één baan van de snelweg van Roosendaal richting Moerdijk open.