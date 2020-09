PSV en doelman Yvon Mvogo komen met de schrik vrij na late winnende treffer Maxi Romero

De drie hoofdrolspelers bij PSV zaterdagavond (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft ternauwernood gewonnen van FC Emmen. De ploeg van Roger Schmidt stevende af op een gelijkspel door een gigantische fout van doelman Yvon Mvogo, maar Maxi Romero maakte in de blessuretijd de bevrijdende 2-1.

Job Willemse Geschreven door

Hij werd binnengehaald als de meevoetballende keeper waar PSV naar zocht, maar tot dusverre is het verblijf van Mvogo nog alles behalve een succes te noemen. Na de fout van vorige week tegen FC Groningen, leek deze blunder PSV direct puntverlies op te leveren. Tot de 92ste minuut.

Maxi Romero werd in extremis nog het goudhaantje aan PSV-zijde. De Argentijnse spits viel laat in en maakte met een knappe kopbal zijn eerste goal in Eindhovense dienst. Door die goal bezorgde hij PSV de tweede driepunter van dit seizoen. Maar er is nog veel werk aan de winkel voor Roger Schmidt.

Defensie kapot spelen lukt niet

Waar PSV tegen Emmen meermaals liet zien dat het met de snelheid van onder meer Noni Madueke, Cody Gakpo en Donyell Malen levensgevaarlijk kan zijn op de counter, lukt het de Eindhovenaren nog niet om vanuit eigen balbezit een defensie kapot te spelen. Daarvoor ging de bal tegen FC Emmen vaak te traag rond en was er te weinig beweging om echt wat te kunnen creëren.

Juist op de vleugels lag er meermaals ruimte bij PSV, maar daar werd zaterdagavond weinig gebruik van gemaakt. PSV zette verder grotendeels wel prima en hoog druk op het moment dat Emmen aan de bal was en probeerde op die manier eruit te komen. Van daaruit ontstond ook de 1-0, toen uit een omschakeling Philipp Max werd aangespeeld en die direct kon voorgeven.

Philipp Max de gedroomde linksback in spel Schmidt

En Max was ook de man die in positieve zin opviel aan PSV-zijde. De Duitser lijkt zich moeiteloos aan te passen in Eindhoven en was zaterdagavond goud waard met twee puntgave voorzetten. Het spel van de Duitser zal de PSV-supporters doen terugdenken aan Angeliño. Max dendert over de linkerzijde, net zoals Dumfries dat aan de rechterkant doet.

Door die aanvallende intenties van de backs van PSV, spelen de Eindhovenaren vaak met minstens zes spelers rondom de zestien van de tegenstander. Max kan met zijn snelheid en goede trap voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook defensief laat hij zien een bijtertje te zijn. Hem kom je als tegenstander meerdere malen tegen. Dat liet hij vorige week al zien in Groningen en die lijn heeft hij dus doorgetrokken.

Redelijke start

Ondanks deze zeer moeizame overwinning en het feit dat PSV de speelstijl nog niet volledig beheerst, is Schmidt met twee overwinningen wel redelijk begonnen aan zijn tijd in Eindhoven. Om de gewenste speelstijl volledig ingeslepen te krijgen in het team, zal er toch nog wat meer tijd nodig zijn. En dan is niets fijner dat er wel ‘gewoon’ gewonnen wordt.

PSV heeft komende donderdag een nieuwe kans om de speelstijl nog beter onder de knie te krijgen, als de ploeg van Schmidt zal afreizen naar Slovenië voor het belangrijke duel in de derde voorronde van de Europa League met NS Mura. PSV moet winnen om zicht te houden op het eindtoernooi.