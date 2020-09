Jongeren zien oranje gloed en waarschuwen brandweer voor bosbrand in Valkenswaard

Zeker 2500 vierkante meter bos bij Valkenswaard zou in de as zijn gelegd (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Een deel van een bos aan de Bergeijksedijk in het buitengebied van Valkenswaard is zaterdagnacht in vlammen opgegaan. Jongeren zagen rond drie uur een oranje gloed tussen de bomen door en waarschuwden de hulpdiensten.

Op het bospad werd een uitgebrande koolstoffilter gevonden. Zo'n filter wordt onder meer gebruikt in het drugscircuit, om lucht te zuiveren.

Het vuur in het bos in Valkenswaard werd rond drie uur 's nachts ontdekt (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Uren bezig

Volgens een ooggetuige heeft de brand zeker 2500 vierkante meter bos in de as gelegd. De brandweer zal nog uren bezig zijn met het blussen van het vuur.

Het blussen van de brand neemt veel tijd in beslag (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot